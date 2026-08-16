من هي خطيبة رونالدو السابقة ؟ ولماذا يحتفظ بصورها على انستغرام بعد زواجه ؟

عاد اسم عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك إلى الواجهة مجددًا، بعد تداول تقارير عن استمرار احتفاظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصور من علاقته السابقة بها على حسابه في منصة "إنستغرام"، رغم مرور أكثر من عقد على انفصالهما.

وارتبط رونالدو بـ"شايك" لقرابة 5 سنوات، قبل أن تنتهي علاقتهما في يناير 2015، لتبدأ عارضة الأزياء الروسية بعدها مرحلة جديدة في حياتها الشخصية والمهنية.

من هي إيرينا شايك؟

إيرينا فاليريفنا شايخليسلاموفا، المعروفة باسم إيرينا شايك، عارضة أزياء وممثلة روسية، ولدت في 6 يناير 1986 بمدينة يمانجيلينسك في منطقة تشيليابينسك بالاتحاد السوفيتي السابق.

والدها فاليري شايخليسلاموف كان عامل منجم فحم من أصول تتارية، بينما كانت والدتها أولغا تعمل مدرسة للموسيقى في رياض الأطفال.

وكشفت شايك في وقت سابق أنها ورثت ملامحها من والدها، بينما حصلت على عينيها الفاتحتين من والدتها. ولدى إيرينا شقيقة واحدة تُدعى تاتيانا، ولها ثلاثة أبناء، من بينهم ابنة أطلقت عليها اسم "إيرينا" تكريمًا لشقيقتها.

بدأت شايك تعلُّم العزف على البيانو عندما كانت في السادسة من عمرها، قبل أن تلتحق في التاسعة بمدرسة للموسيقى درست فيها لمدة سبع سنوات، إلى جانب مشاركتها في الغناء ضمن جوقة، بناءً على رغبة والدتها.

وتغير مسار حياتها بعد وفاة والدها بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي عندما كانت في الـ14 من عمرها، لتواجه الأسرة ظروفًا مالية صعبة، واضطرت والدتها إلى العمل في وظيفتين لإعالة الأسرة.

وبعد إنهاء دراستها الثانوية، التحقت شايك بتخصص التسويق، قبل أن تغير مسارها وتلتحق بمدرسة للتجميل برفقة شقيقتها.

وهناك لفتت أنظار أحد العاملين في وكالة محلية لعرض الأزياء، إذ شجعها على المشاركة في مسابقة "ملكة جمال تشيليابينسك" عام 2004، وهي المسابقة التي توجت بلقبها، لتبدأ بعدها مسيرتها في عالم عروض الأزياء.

وفي عام 2007، أصبحت شايك الوجه الإعلاني لعلامة "إنتيميسيمي"، وفي العام نفسه ظهرت للمرة الأولى في النسخة السنوية لملابس السباحة من مجلة Sports Illustrated.

وبعد استمرارها وجهًا للعلامة التجارية لمدة 3 سنوات، أصبحت سفيرتها الرسمية عام 2010، كما شاركت في حملات إعلانية لعدد من العلامات العالمية، من بينها "Beach Bunny" و"Guess" و"Armani Exchange".

كما ظهرت في كتالوجات "فيكتوريا سيكريت" و"لاكوست" و"سيزار باشوتي"، ووقعت عقدًا مع وكالة IMG Models عام 2009.

وانتقلت شايك تدريجيًّا من عروض ملابس السباحة إلى عالم الأزياء الراقية، فظهرت على أغلفة عدد من المجلات العالمية، وحصلت على لقب أفضل عارضة أزياء عالمية لعام 2010 من مجلة "غلامور" الإسبانية.

وفي عام 2011، دخلت التاريخ بعدما أصبحت أول عارضة أزياء روسية تظهر على غلاف مجلة Sports Illustrated Swimsuit Issue.

والتقت إيرينا شايك بكريستيانو رونالدو عام 2009، وسرعان ما بدأت العلاقة بينهما، قبل أن يعلنا خطوبتهما عام 2011.

واستمرت علاقتهما لسنوات، وظهرا معًا في العديد من المناسبات العامة، قبل أن يعلنا انفصالهما في يناير 2015.

ولم يكشف الطرفان رسميًّا عن السبب الحقيقي وراء انتهاء العلاقة، رغم ظهور تقارير إعلامية آنذاك ربطت الانفصال بخلافات تتعلق بعائلة رونالدو، إلى جانب رغبة شايك في التركيز بصورة أكبر على مسيرتها المهنية.

وبعد أشهر قليلة من انفصالها عن رونالدو، بدأت شايك علاقة بالممثل الأمريكي برادلي كوبر، واستمرت علاقتهما بضع سنوات.

ورُزق الثنائي بابنتهما في لوس أنجلوس في مارس 2017، قبل أن ينفصلا في يونيو 2019.

أما على الصعيد المهني، فقد واصلت شايك حضورها في عالم الأزياء، وشاركت في عروض وحملات عالمية، كما ظهرت في عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" خلال فترة حملها.