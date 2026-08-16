في هذا الوقت من كل عام يصاب بعض الصينيين بالهلوسة .. فما هو السبب ؟!

يعالج الأطباء في بقاطعة "يوننان" الصينية سنويًا مئات الأشخاص الذين يشكون من أعراض تتكرر بين شهري يونيو وأغسطس، حيث يصل المرضى يعانون الدوار والارتباك، بعد تناول نبتة معروفة شعبيًا بـ"الفطر السحري"، وتستمر تلك الأعراض من يوم إلى 3 ايام، حسب موقع "ساينس فوكس".

ورغم أن الفحوصات الطبية وتقييم وظائف الكبد والكلى لدى المصابين لا تكشف عن أي خلل عضوي ملحوظ، فإن جميع المرضى يجمعون على الأعراض ذاتها، مؤكدين رؤيتهم لمخلوقات صغيرة تشبه "الأقزام" تقفز وتتحرك مِن حولهم باستمرار.

وتعود هذه الهلاوس إلى تناول فطر بلون ترابي يتحول إلى اللون الأزرق بمجرد تقطيعه يطلق عليه "لانمووا آسياتيكا" (Lanmaoa asiatica)، وهو فطر ينمو في مقاطعة "يوننان" بجنوب غرب الصين، وفي منطقة "كورديليرا" بالفلبين.

وعندما يتناول الناس هذا الفطر نيئًا أو غير مطهو جيدًا في كل موسم صيد، يعانون جميعًا الهلوسةَ ذاتها؛ ما أكسب الفطر لقبه الصيني الشهير "شياو رن رن"، أو فطر "الأشخاص الصغار".

وقبل أكثر من 30 عامًا، حلل باحثون صينيون 300 حالة لأشخاص أصيبوا بـ "هلاوس ليليبوتية"، وهو مصطلح نفسي يستخدم لوصف رؤية أشخاص صغار الحجم أو مخلوقات خيالية، ومستوحى من شعب "ليليبوت" الصغير في رواية "رحلات غاليفر" الخيالية.

وأكد جميع المرضى رؤيتهم لأشخاص صغار أو حيوانات تتحرك حولهم، وكتب الباحثون في دراسة نشرت عام 1991: "كان المرضى يرون الأقزام على ملابسهم أثناء ارتدائها، وعلى أطباقهم أثناء تناول الطعام، وكانت الهلاوس تزداد وضوحًا عند إغلاق الأعين"، فيما شعر أشد المصابين تأثرًا بأن الجبال والمباني المحيطة بهم تتهاوى وتنهال عليهم.

ويتراوح متوسط مدة التأثير الهلوسي للفطر بين يوم وثلاثة أيام، وقد يمتد أحيانًا إلى أسبوع كامل.

ولم يتم توصيف وتسمية الفطر المسبب لهذه الظاهرة رسميًا إلا في عام 2015، عندما اشترى باحثون عينة منه من سوق شعبية في "يوننان" وفحصوا تسلسل حمضه النووي.

وأكد الباحثون أن الفطر هو نوع جديد تمامًا على العلم، وأقرب في تصنيفه الجيني إلى فطر "البورتشيني" الشائع (Boletus edulis) مقارنة بأي نوع آخر من أنواع "الفطر السحري" المعروفة.

ورغم التجارب العديدة المجراة على الفئران، فشلت الدراسات اللاحقة حتى الآن في تحديد المادة المسببة للهلاوس الدقيقة والمتسقة التي يسببها الفطر، حيث لوحظ أنه عند إعطاء القوارض مستخلصات منه تصبح مفرطة النشاط قبل أن تغرق في حالة من الذهول التام.

والآن، أدرج هذا الفطر ضمن قوائم طعام العديد من المطاعم في مقاطعة يوننان بفضل نكهة "الأومامي" المميزة التي يتمتع بها، حيث طور نظام صارم لتحضيره وتقديمه بأمان.

ويشمل هذا النظام طهي الفطر جيدًا لمدد محددة، ومنع تناول الكحول تمامًا مع الوجبة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعينات منه في المطاعم للتحليل المخبري في حال حدوث أي طوارئ.

