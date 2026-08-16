بريطانيا تحظر هذا النوع من طلاء الأظافر لأنه يسبّب العقم عند النساء

شهد قطاع التجميل في المملكة المتحدة حظر استخدام طلاء الأظافر الجل في أنحاء البلاد، نظرًا لاحتوائه على مادة كيميائية أُثبت تأثيرها السلبي في الصحة والخصوبة، حسب موقع "ليد بايبل".

واستهدف القرار مستخدمات طلاء الأظافر وتجفيفها عبر ضوء الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى تجديد مظهر الأظافر بأساليب وألوان مختلفة بصفة دورية.

ويعود هذا التوجه إلى فرض تقييد صارم على منتجات طلاء الجل التي تدخل في تركيبتها مادة "ثلاثي ميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أكسيد" (TPO).

وتستخدم هذه المادة عادة لمساعدة "طلاء الأظافر الجل" على التصلب تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، إلا أنها تخضع للدراسة منذ فترة بسبب تأثيرها في هرمونات الخصوبة لدى النساء؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي لحظرها رسميًّا في سبتمبر الماضي عقب إدراجها ضمن القائمة كـ"مادة سامة للإنجاب".

وبموجب القواعد الجديدة في المملكة المتحدة، لن يتمكن أخصائيو الأظافر من شراء المنتجات التي تحتوي على مادة (TPO) اعتباراً من 14 فبراير 2027، مع السماح لهم باستخدام وتصريف مخزونهم الحالي حتى نفاده، وهو الضابط نفسه الذي يسري على تجار التجزئة الموفرين لأطقم المانيكير الجل المنزلية المشتملة على هذه المادة.

وصنفت الدراسات العلمية مادة (TPO) كعنصر "معطل للغدد الصماء"، حيث تؤثر في الهرمونات وتعمل على حجب المستقبلات وتغيير مستويات إنتاج الهرمونات داخل الجسم.

وبحسب دراسة نشرتها مجلة (Nature) عام 2023، فإن المواد المعطلة للغدد الصماء (EDCs) هي مركبات ناتجة عن الأنشطة الصناعية البشرية وتلحق ضررًا مباشرًا بصحة الإنسان، كما ترتبط باحتمالية الإصابة بالسرطان.

وتعرف منظمة الصحة العالمية هذه المواد بأنها تحدث تغيرًا في شكل الكائن الحي، ووظائفه الفسيولوجية، أو سلوكه، بما يضعف قدرته على النمو والتطور والتكاثر.

كما أظهرت دراسة أجريت عام 2022 كيفية تأثير هذه المركبات على الصحة الإنجابية، حيث لوحظ أن مادة "ديثيلستيلبيسترول" الهرمونية الإستروجينية (Diethylstilbestrol) ارتبطت بنتائج سلبية للحمل، والعقم، والإصابة بالسرطان لدى الأمهات وأطفالهن.

ويستند قرار الحظر بشكل أساسي إلى أبحاث تجريبية أُجريت على فئران المختبر التي خضعت لجرعات عالية من مادة (TPO)، حيث عانت لاحقًا من اضطرابات ومشكلات في الخصوبة.

