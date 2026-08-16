مواقع التواصل مشغولة بفتاة مصرية مثال للشجاعة و"الجدعنة" .. فماذا فعلت ؟

تصدرت صور فتاة مصرية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت وهي تساعد في إنقاذ المصابين عقب حادث الانفجار الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، وقع الانفجار داخل أحد محال بيع الهدايا وألعاب الأطفال، إثر انفجار أسطوانة هيليوم، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في واجهات عدد من المحال المجاورة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة الفتاة وهي داخل المول لحظة وقوع الحادث، قبل أن تتحول الأجواء من التنزه إلى حالة من الهلع والارتباك، حيث بادرت إلى مساعدة المصابين ومحاولة إنقاذ من تعرضوا للإصابة.

وظهرت الفتاة وهي تربط شعرها إلى الخلف وتباشر تقديم المساعدة للمصابين، في مشهد حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بشجاعتها وسرعة تصرفها في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت الانفجار.

ووصف عدد من المتابعين موقفها بأنه يعكس الشجاعة والجدعنة في مواجهة الأزمات، فيما تداول آخرون صورها على نطاق واسع مشيدين بما قامت به.

وعقب الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار، حيث تمت السيطرة على الحريق، فيما باشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وجرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة زينهم، في وقت تتواصل فيه الإجراءات والتحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث.