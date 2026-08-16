لاعب كرة قدم أمريكية يكتشف بعد التدريب أن ثعبانا ساما كان في خوذته

شعر لاعب كرة قدم في مدرسة ثانوية بولاية أركنساس بالذعر بعد أن عثر على ثعبان سام داخل خوذته أثناء التدريب.

وكان طالب مدرسة موميل الثانوية قد أحس بحركة غير معتادة داخل خوذته بعد الإحماء الأسبوع الماضي، فأخذها إلى مساعد المدرب لفحصها. وعُثر على أفعى قطنية سامة، طولها حوالي 60 سم، تزحف خلف بعض الحشوات.

وكانت الأفعى شديدة المقاومة للخروج من الخوذة، لدرجة أن مسؤولي مكافحة الحيوانات اضطروا إلى غمر الخوذة بالماء وإخراجها بالقوة باستخدام ملقط. وحدد فنيو خدمات الحيوانات نوع الأفعى على أنها أفعى قطنية سامة. وأُطلق سراحها في منطقة حرجية.

وتُعد الأفاعي القطنية ثاني أكثر الثعابين سمية في أركنساس. وقال مدير خدمات الحيوانات، كريس ديفيس ل" أسوشيتد برس" ، إن اللاعب ارتدى الخوذة لمدة ساعة تقريبًا، وكان محظوظًا لأنه لم يتعرض للدغة. وقال ديفيس: "كان الأمر لا يُصدق. كان عليك أن تكون حاضرًا وتلتقط صورًا لتتأكد من أن هذا حقيقي."

وأخذ اللاعب خوذة أخرى وواصل التدريب. لكن الموقف دفع المدرب الرئيسي إلى التأكيد لفريقه على ضرورة فحص اللاعبين لمعداتهم بعناية قبل استخدامها، والتأكد من خلوها من الحشرات، أو ربما من أي شيء أكبر وأكثر خطورة.