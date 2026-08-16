ألف شخص يطلبون الرعاية الصحية بعد الكسوف الشمسي في إسبانيا الأسبوع الماضي

تلقى أكثر من ألف شخص رعاية طبية في مختلف أنحاء إسبانيا، بسبب مشاكل في العين، خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى التي أعقبت كسوف الشمس الكلي الذي غطى أكثر من نصف إسبانيا بظلام دامس غير مسبوق يوم الأربعاء.

ووفقًا لبيانات جمعتها وكالة "يوروبا برس"، باستثناء بيانات جزر الكناري، فإن نسبة كبيرة من الاستشارات الطبية كانت بسبب مشاكل في العين بعد مشاهدة الكسوف. وكانت هذه المشاكل خفيفة في الغالب، مع وجود حالات دوار وضربة شمس.

وبالتحديد، قدمت دائرة الصحة الإقليمية في مدريد 340 استشارة طبية متعلقة بالكسوف حتى الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة، وفقًا لمصادر من وزارة الصحة الإقليمية. وكانت الأسباب الرئيسية لهذه الاستشارات هي الدوار، وعدم الراحة، ومشاكل العين، بالإضافة إلى استفسارات من المواطنين حول الآثار المحتملة لهذه الظاهرة الفلكية.

كما عالجت كاتالونيا 153 شخصًا بين الساعة السابعة صباح الأربعاء والسابعة والنصف صباح الجمعة، 72 منهم يعانون من مشاكل في العين. تلتها منطقة فالنسيا بـ 147 حالة متعلقة بالعين. وفي إقليم الباسك، عالجت هيئة الصحة الباسكية (أوساكيديتزا) 129 شخصًا لمشاكل طفيفة في العين، 22 منهم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و36 في المستشفيات.

واستقبلت مستشفيات الأندلس 44 استشارة طارئة في طب العيون متعلقة بالكسوف حتى ظهر الخميس، مع العلم أن أيًا من الحالات لم تستدعِ دخول المستشفى ولم تكن خطيرة.

وفي مرسية، طلب 32 شخصًا الرعاية الطبية لمشاكل في العين مرتبطة بالكسوف. وأكدت دائرة الصحة في مرسية (SMS) أن جميع الحالات كانت طفيفة، ولم تستدعِ أي منها دخول المستشفى أو الخضوع لعملية جراحية.