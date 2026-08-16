عالم مدهش.. رصيد إضافي من السعادة خلال الأيام الأخيرة

تتواصل الأجواء الصيفية الممتعة في عالم مدهش، مع المزيد من التجارب التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها قبل اختتام الدورة الـ27 من أكبر وجهة ترفيهية وتعليمية داخلية في المنطقة في 23 أغسطس الجاري.

ويستقبل عالم مدهش زواره في قاعات الشيخ سعيد 1-3 بمركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت سقف واحد أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية وألعاب أركيد، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية ومجموعة واسعة من خيارات الطعام، بما يلائم الزوار من مختلف الأعمار.

وتتضمن أبرز تجارب هذا العام التعاون الأول من نوعه الذي يجمع شخصية «بيبي شارك» المحبوبة عالمياً مع شخصيتي دبي المحبوبتين «مدهش» و«دانة». كما يمكن للعائلات الاستمتاع ببرنامج حافل من التجارب، بما في ذلك مدهش عالم مدهش الجوراسي، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفو عالم مدهش البحري.

وتتواصل التجارب الترفيهية في مختلف أرجاء الوجهة ضمن المناطق المجانية والمدفوعة، وتشمل عروض بلانيت إنترتينمنت، والعروض المقدمة من الجهات الحكومية، وبرامج تلفزيون دبي.

وينظم «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عالم مدهش بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليواصل تقديم وجهة داخلية متكاملة للعائلات للاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من العطلة الصيفية.

ويحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد» الخاصة بعالم مدهش، حتى 23 أغسطس الجاري.

ومع تبقي أيام قليلة على ختام الموسم، لاتزال أمام العائلات فرصة للاستمتاع بالألعاب والعروض والتجارب المتنوعة التي رسّخت مكانة عالم مدهش كواحدة من الوجهات الصيفية المفضلة في دبي، إذ رسّخ، منذ انطلاقه عام 2000، مكانته ضمن أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، مستقطباً مئات الآلاف من الزوار سنوياً للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب المصممة للعائلات والأطفال.

ويُعد «مدهش» و«دانة» من أبرز الشخصيات المحببة في دبي، إذ يرافقان الأطفال والعائلات في مغامرات وتجارب مليئة بالمرح والمفاجآت على مدار العام. ويجسّد «مدهش» روح دبي النابضة بالحيوية والتجدد، ملهماً الجميع للاحتفاء بمدينة لا تتوقف عن التطور والابتكار، فيما تعكس «دانة» طموح دبي وريادتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

برنامج حافل

يأتي عالم مدهش ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 التي انطلقت في الثاني من يوليو الماضي، وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وتنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتعد المفاجآت أحد أبرز المواسم الصيفية في دبي، إذ تقدم للسكان والزوار برنامجاً حافلاً على مستوى المدينة، يشمل عروض التجزئة، والأنشطة العائلية، وتجارب الطعام، وباقات الإقامة الفندقية، والوجهات الترفيهية، والسحوبات والجوائز، والفعاليات الصيفية المتنوعة. وتسهم مفاجآت صيف دبي في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة صيفية رائدة، مع دعم قطاعي التجزئة والسياحة من خلال جدول فعاليات حافل بالتجارب التي تجمع المتسوقين والعائلات والزوار في مختلف أنحاء دبي.

. 130 لعبة وتجربة ترفيهية وألعاب أركيد، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية.

. 20 % رصيد إضافي لحاملي «إسعاد» عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد» الخاصة بعالم مدهش.