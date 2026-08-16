فرصة لاكتشاف أطباق شهية في دبي بـ 10 دراهم

تقدم مفاجآت صيف دبي للعائلات والزائرين فرصة لاكتشاف مجموعة متنوعة من أطباق الطعام التي تباع مقابل 10 دراهم، من خلال دليل يضم المطاعم والمقاهي المشاركة والموزعة على امتداد شبكة مترو دبي.

وحتى 30 أغسطس، يمكن الاستفادة من وسيلة نقل اقتصادية ومريحة لاستكشاف بعض الأماكن التي لا تحظى بشهرة كبيرة، والاستمتاع بتشكيلة من الأطباق الشهية بأسعار مناسبة في المطاعم والمقاهي المشاركة في الحملة.

وعلى امتداد الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي عبر العديد من أكثر المناطق التجارية حيوية في المدينة، يمكن للزوار التنقل بسهولة بين المحطات لتذوق أطباق متنوعة والاستمتاع بتجربة طعام فريدة دون إنفاق الكثير.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم حملة طبق بـ10 دراهم ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، احتفاءً بالتنوع الذي يميز مشهد المأكولات في دبي، حيث تجمع بين المطاعم غير الرسمية، والمقاهي، ومتاجر الحلويات، والمطاعم المحلية المفضلة.

ومن محطة اتصالات والمزيد في شمال المدينة إلى محطة إكسبو 2020 في جنوبها، يشكل الدليل التالي مرجعاً مثالياً للتعرف إلى المطاعم والمقاهي القريبة من محطات المترو والاستمتاع بأطباقها المشاركة.