الملايين ينتظرون بلهفة.. «أفينجرز» الجديد في الطريق

يبدو أن الملايين من الناس ينتظرون بلهفة طرح أحدث أفلام سلسلة «أفينجرز» في ديسمبر المقبل، وذلك بعدما نال الإعلان التشويقي للفيلم، وهو من إنتاج مارفل ستوديوز، ستة ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد ثلاث ساعات من نشره.

وبعد ساعة لاحقة، ارتفع هذا الرقم إلى 8.3 ملايين مشاهدة.

يلمح المقطع الدعائي إلى خسارة مؤلمة يقال إنها تتعلق بتحول الشرير في الفيلم الجديد «أفينجرز دومسداي» «إلى ما أصبح عليه». ويقوم الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور بدور الطبيب دوم.

ويشارك في العمل كريس إيفانز وكريس هيمسورث وبيدرو باسكال وبول رود وأنتوني ماكي وفلورنس بيو وتشانينج تيتوم وإيان ماكيلين.

والفيلم من إخراج الأخوين أنتوني وجو روسو.