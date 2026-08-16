طبيب ألماني: تقديرات وفيات الحر أقل من الواقع

يرى المدير الطبي للجمعية الألمانية لطب العناية المكثفة والطوارئ، أوفه يانزنس، أن تقديرات معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض بتسجيل نحو 12 ألفاً و500 حالة وفاة مرتبطة بالحر خلال هذا الصيف أقل من الواقع.

وقال طبيب العناية المركزة في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «هناك بالتأكيد آلاف عدة من حالات الوفاة الإضافية»، موضحاً أن حالات كثيرة لا يتم تسجيلها على أنها مرتبطة بالحر، لأن شهادات الوفاة قد تشير مثلاً إلى فشل أحد أعضاء الجسم. وأضاف: لذا يفترض أن أرقام معهد روبرت كوخ «لا تعكس الصورة الكاملة لخطورة الوضع»، لافتاً إلى أن كبار السن الذين يعيشون بمفردهم ويعانون أمراضاً سابقة يعتبرون من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وطالب يانزنس بوضع خطة وطنية ملزمة للحماية من الحر، وتوفير مزيد من الأموال لتعزيز الحماية من الحر في المستشفيات.