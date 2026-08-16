«ديزني» تكشف عن أبطال «إكس-مين» وتفاصيل «فروزن 3»

أزاح رئيس استوديوهات مارفل، كيفن فايجي، الستار عن قائمة أبطال فيلم ​«إكس-مين» المنتظر خلال مؤتمر ديزني الجماهيري «دي 23» في كاليفورنيا.

ويعد تجمع «دي 23» الذي ‌يقام كل ​عامين أكبر منصة تستعرض خلالها «ديزني» أفلامها ومسلسلاتها التلفزيونية المقبلة، وكان الإعلان عن طاقم فيلم «إكس-مين» من أكثر الفقرات ترقباً في الحدث. وصعد نجوم الفيلم، المقرر طرحه في مايو 2028، إلى المسرح في أناهايم أول من أمس.

كما كشفت «ديزني» أيضاً عن تفاصيل فيلم «فروزن 3»، الذي تدور أحداثه في حين تستعد آنا للزواج، والمقرر عرضه ‌في دور السينما في نوفمبر من العام المقبل. وتضمنت اللقطات الأولى للفيلم شخصية نسائية شريرة جديدة لم يكشف بعد عن هويتها أو الممثلة التي تؤدي صوتها.

وقدمت كريستن بيل، ‌مؤدية صوت آنا، وإيدينا مينزيل، مؤدية صوت شقيقتها إلسا، نسخة ‌جديدة من أغنية فروزن هارت، في حين قدم جوش جاد، الذي يؤدي صوت رجل ‌الثلج الحي أولاف أغنية جديدة ‌عنوانها «أوووه، سامانثا».