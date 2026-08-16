الحيتان الحدباء تعود إلى الحاجز المرجاني العظيم

شهد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا عودة أعداد كبيرة من الحيتان الحدباء، ضمن نحو 50 ألف حوت تهاجر سنوياً بمحاذاة الساحل الشرقي للبلاد، متنقلة بين مناطق التكاثر في المياه الشمالية ومناطق التغذية جنوباً، وذلك عقب عقود من التراجع في أعدادها نتيجة الصيد التجاري.

وجاء هذا التعافي بعد توقف صيد الحيتان في أستراليا عام 1978، ما أسهم في استعادة أعدادها تدريجياً وعودتها إلى مناطق انتشارها الطبيعية.

يشار إلى أن هذا التعافي يعد أيضاً مؤشراً إيجابياً على توازن النظام البيئي البحري بالمنطقة، إضافة إلى دعم نمو قطاع «سياحة مراقبة الحيتان» المستدامة في أستراليا.