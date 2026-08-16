امرأة تخرّب نصباً في واشنطن بـ «أيدٍ نظيفة»

قالت ممثلة الادعاء ​العام في منطقة واشنطن العاصمة، جانين بيرو، أمس، إن ​امرأة من ولاية كنتاكي جرى إلقاء القبض عليها ووُجهت إليها تهمتان جنائيتان على خلفية أعمال تخريب لنصب تذكاري للحرب العالمية الثانية في واشنطن.

وكتبت بيرو على منصات التواصل الاجتماعي ⁠أن ميليسا فاريس تواجه تهمتين تصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ولحقت بالنصب التذكاري للحرب العالمية الثانية ‌أعمال تخريب باستخدام رغوة صابون والكتابة على جدرانه، أول من أمس. وتدفقت الرغوة من النافورة، كما كتبت ‌عبارة: «أيدٍ نظيفة، أموال قذرة» على أحد الأسطح، ‌ما أدى إلى تلطيخ المنطقة بالطلاء ‌الأحمر والأخضر.

ونشرت فاريس مقاطع ‌مصورة على حسابها على «فيس بوك» ظهرت فيها وهي ترسم بالرش ​على النصب ‌التذكاري، وتتساءل ​عن سبب عدم تعرضها للاعتقال.