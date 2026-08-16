جولة في متحف زايد الوطني تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، يقدم متحف زايد الوطني جولة «نساء الوطن»، التي بدأت في الأول من أغسطس الجاري، وتستمر حتى 26 سبتمبر المقبل.

وتسلّط الجولة الضوء على إنجازات النساء، وإسهاماتهن في بناء المجتمع الإماراتي، ورسم ملامحه عبر الأجيال.

وتأخذ الجولة الزوار في رحلة عبر خمس من صالات العرض الدائمة في المتحف، هي: «بداياتنا»، و«إلى أسلافنا»، و«ضمن روابطنا»، و«في سواحلنا»، و«من جذورنا»، لاستكشاف قصة المرأة ودورها في تشكيل هذه المنطقة منذ العصور القديمة وحتى حاضرنا، ودورها القيادي، ودعم مجتمعاتها، وصون الموروث الثقافي، ونقل المعرفة والخبرات عبر الأجيال.

ويتعرّف الزوار خلال الجولة إلى تأثير المغفور لها الشيخة سلامة بنت بطي القبيسي، التي كان لحكمتها وقيمها دور كبير في تنشئة نجلها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تسلّط الجولة الضوء على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإسهاماتها البارزة في دعم المرأة والأسرة، وتعزيز المسيرة التعليمية والتنمية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستعرض الجولة كذلك شواهد تاريخية تعكس المكانة التي حظيت بها المرأة في المنطقة عبر العصور، من بينها قصة المرأة التي دُفنت في جزيرة مروح قبل 8000 عام، إلى جانب الأدلة التي تشير إلي وجود حاكمات في المنطقة، كما تعكسها عملات أبيئيل التي تعود إلى الفترة الممتدة بين عام 300 قبل الميلاد، و100 ميلادية.

وإلى جانب هذه الشخصيات البارزة، نحتفي كذلك بإسهامات المرأة في الحياة اليومية للمجتمعات الساحلية والداخلية، من دعم اقتصاد اللؤلؤ، إلى نسج البيوت الشعبية، وإعداد الغذاء والدواء، وصولاً إلى صون التقاليد الإماراتية الثقافية العريقة.

وتقدم جولة نساء الوطن باللغتين العربية والإنجليزية، يومي السبت والخميس، من الساعة 3:00 إلى 3:45 مساءً، وتستمر حتى 26 سبتمبر المقبل، ويشترط الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لمتحف زايد الوطني.

. 26 سبتمبر المقبل، موعد اختتام جولة نساء الوطن.