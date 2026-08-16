سواحل مكسيكية في حرب مع طحالب كريهة الرائحة

تسعى ​المكسيك جاهدة لاحتواء أزمة تراكم كميات ‌غير ​مسبوقة من طحالب السارغاسوم كريهة الرائحة على ساحلها المطل على البحر الكاريبي، بعدما انتشرت هذه الأعشاب البحرية البنية على الشواطئ في قلب منطقة سياحية.

وأظهرت بيانات صدرت ⁠أخيراً أن مسؤولين في كوينتانا رو، التي تضم وجهات سياحية مثل كانكون وبلايا ديل كارمن وتولوم، ‌تمكنوا من إزالة أكثر من 105 آلاف طن من طحالب السارغاسوم منذ بداية ‌العام، وهو رقم يتجاوز بالفعل الرقم ‌القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 92 ‌ألفاً و783 طناً.

وتضع هذه الكمية ‌الولاية على مسار تجاوز التوقعات السابقة لعام 2026، ما ​يعمق أزمة ‌وصفها مسؤولون ​بأنها من أسوأ مواسم ⁠طحالب السارغاسوم المسجلة على الإطلاق. وقدرت السلطات في وقت سابق أن يصل نحو 119 ​ألف ⁠طن ⁠إلى الشواطئ خلال العام الجاري.

ويقول علماء إن النمو الهائل لهذه الأعشاب البحرية ⁠يعود إلى مزيج من الجريان السطحي الغني بالمغذيات، ومن ذلك النيتروجين والفوسفور المرتبطان باستخدام الأسمدة، لاسيما من دول زراعية كبرى مثل البرازيل، إلى جانب ‌تغيرات في ظروف المحيطات.

وعند تراكم الأعشاب البحرية وتحللها ​تطلق غاز كبريتيد الهيدروجين، الذي قد يسبب تهيجاً في الممرات الأنفية؛ ما يتسبب في تراجع إقبال السياح على المنطقة.