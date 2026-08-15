عمال يعثرون على كنز بـ10 ملايين دولار.. والشرطة تبحث عن مالكه

عثر عمال في بلجيكا على كنز يُقدر بنحو 10 ملايين دولار، وذلك أثناء قيامهم بأعمال ترميم وصيانة لشبكات الصرف الصحي لأحد المباني.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، اكتشف العمال كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية خلف جدران المبنى، فأبلغوا الشرطة، التي تولّت تأمين الثروة داخل قبو حكومي شديد الحراسة، في انتظار معرفة ما إذا كان مالكها الشرعي سيتقدم للمطالبة بها.

وبموجب القانون البلجيكي، أمام المالك خمس سنوات للمطالبة بالذهب.