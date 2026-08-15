خبيرة صحة: احذروا من العسل فقد يكون قاتلاً في هذه الحالات

حذرت خبيرة متخصصة من وجود موانع تجعل تناول العسل خطيرًا لدى بعض الأشخاص، مؤكدة أنه يمكن أن يكون "قاتلًا" أحيانًا.

وبحسب "روسيا اليوم"، أفادت البروفيسورة نينا فيشنيفسكايا، من قسم سلامة الحياة في جامعة بيرم التقنية، بأن "الصدمة التأقية"، وهي رد فعل تحسسي شديد ومفاجئ يمكن أن يهدد الحياة، قد تحدث بعد تناول العسل، وقد تكون قاتلة في حال عدم التدخل الطبي الفوري.

وتقول: "لسوء الحظ، يصعب تحديد سبب ردة الفعل بدقة من دون إجراء الفحوص اللازمة ومعرفة التاريخ الطبي للشخص، إذ قد يكون السبب العسل نفسه أو أحد مكوناته، أو حبوب اللقاح، أو العكبر (صمغ النحل)".

وتؤكد البروفيسورة إمكانية حدوث تفاعل تحسسي متبادل لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية موسمية تجاه حبوب اللقاح.

وتضيف: "يعتبر الجسم، عن طريق الخطأ، منتجًا غير ضار تهديدًا؛ ما يؤدي إلى استجابة مناعية قوية، تشمل تورم الحنجرة وانخفاض ضغط الدم".

ووفقًا لها، تشمل موانع تناول العسل أيضًا عدم تحمل الفركتوز الوراثي ومتلازمة فرط نمو البكتيريا، فيما ينبغي على محبي عسل "الندوة العسلية" توخي الحذر بشكل خاص.

وأوضحت نينا فيشنفسكايا: "لا ينبغي تناول عسل الندوة العسلية من قبل الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، لأنه قد يعيق إفراز البوتاسيوم، أو للمصابين بأمراض الجهاز الهضمي الحادة، كما لا يُنصح بتناوله أثناء الحمل والرضاعة أو للأطفال دون سن الثالثة".

ووفقًا لها، لا تُمنع الحوامل والمرضعات من تناول عسل الأزهار، لكن يُنصح بإضافته إلى النظام الغذائي بعد استشارة الطبيب. كما ينبغي لمرضى السمنة والسكري مراقبة كمية العسل التي يتناولونها. ولا يُنصح الأطفال دون سن الثالثة بتناول العسل بسبب خطر الإصابة بـ"التسمم الوشيقي".