خطأ نادر.. طائرتان برقم واحد وتفادي كارثة بأعجوبة

تفادت طائرتان تابعتان لشركة "أميركان إيرلاينز" كارثة جوية محتملة في مدينة فينيكس الأميركية بعدما اكتشف مراقب للحركة الجوية أن الطائرتين تحملان رقم الرحلة نفسه عن طريق الخطأ، وفق وكالة أسوشيتد برس.

واكتشف مراقب جوي أن الطائرتين تستخدمان النداء نفسه "أميركان 2482"، بينما كانت إحداهما تصل من شيكاغو بعد وقت قصير من إقلاع الأخرى من فينيكس.

وسارع المراقب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي التباس بين الطائرتين وضمان بقائهما على مسافة آمنة، إلى أن غادرت الطائرة التي أقلعت من فينيكس المنطقة بأمان.

وقال المراقب عقب انتهاء الموقف: "أعمل في مجال مراقبة الحركة الجوية منذ 25 عاماً، ولم يسبق لي أن رأيت طائرتين تستخدمان تقريباً النداء نفسه. هذا أمر لا يصدق حقاً".

وكان تشابه النداء بين الطائرتين يمثل خطراً محتملاً، إذ كان من الممكن أن يؤدي إلى التباس بشأن تعليمات الارتفاع أو مسار الطيران في حال اعتقد طاقما الطائرتين أن توجيهات المراقب موجهة إليهما في الوقت نفسه.

وتمكن المراقب من معالجة الموقف والحفاظ على المسافة الآمنة بين الطائرتين، من دون وقوع حادث.