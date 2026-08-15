السجن 6 سنوات لأم بعد وفاة رضيعتها إثر حرارة مجفف الشعر

قضت محكمة اسكتلندية بسجن كورتني غارتشور، البالغة من العمر 28 عامًا، لمدة ست سنوات، بعد إدانتها بالقتل غير العمد لابنتها داليا-روز، التي توفيت عن عمر ثلاثة أشهر إثر تعرضها لحرارة شديدة من مجفف الشعر.

ووقعت الحادثة في منزل الأسرة بمدينة بيترهيد في أبردينشاير حيث استُدعيت خدمات الطوارئ، لكن الطفلة أُعلنت وفاتها في موقع الحادث.

وأفادت المحكمة بأن كورتني استخدمت مجفف الشعر على رأس وجسد طفلتها لمدة وصلت إلى ساعة، ما تسبب في حروق غطت نحو 18% من مساحة جسدها، خصوصًا الرأس والرقبة والجزء العلوي من الجسم وإحدى الذراعين. وخلصت الأدلة الطبية إلى أن سبب الوفاة المرجح كان فرط الحرارة وضربة الشمس.

وخلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة العليا بإدنبرة، وصف القاضي سيمون كولينز القضية بأنها "مقلقة للغاية"، مؤكدًا أن ما حدث يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات رعاية الطفلة.

ورغم إقرار المحكمة بأن كورتني غارتشور لم تكن تقصد قتل ابنتها أو إيذاءها، اعتبر القاضي أن سلوكها بلغ "أقصى درجات" الإهمال، مشيرًا إلى أن الطفلة عانت ضيقًا وألمًا شديدين قبل وفاتها.

وقال محامي الدفاع موراي ماكارا إن موكلته لا تتذكر استخدام مجفف الشعر، مرجحًا أنها ربما اعتقدت أن طفلتها تشعر بالبرد وحاولت استخدام الجهاز كمصدر للتدفئة بطريقة متهورة.

وأشار الدفاع إلى أن كورتني غارتشور لديها تاريخ من الصدمات النفسية ومشكلات الصحة النفسية وإيذاء النفس، مؤكدًا أنها كانت تعتني بابنتها بشكل مناسب قبل الحادث.

وأشاد المفتش جيمس كالندر بجهود فرق التحقيق، مؤكدًا أن وفاة أي طفل مأساوية، وأن وفاة طفلة على يد أحد والديها كانت "مقلقة للغاية".