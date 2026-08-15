4 أشخاص فقط حضروا العرس .. لماذا غابت والدة رونالدو وأشقاؤه عن حفل زواجه ؟



غابت والدة كريستيانو رونالدو عن حفل زفاف جورجينا رودريغيز السري، فقد اقتصر الحضور على 4 أصدقاء وأطفال فقط في قصر فخم تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.

وتزوج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في قصرهما الجديد الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني بالقرب من لشبونة، بحضور أربعة شهود فقط وأطفالهم.

ولم تحضر والدة كريستيانو المحبة، دولوريس أفيرو، وإخوته الثلاثة، هوغو وإلما وكاتيا، مراسم الزواج المدني التي أقيمت في تمام الساعة 1:30 ظهرًا يوم الثلاثاء.

وقرر الزوجان النجمان، اللذان تزوجا بعد عام بالضبط من إعلان خطوبتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، إبقاء ممتلكاتهما قبل الزواج منفصلة، ​​رغم ارتباطهما بعد قصة حب دامت عشر سنوات.

ووقع الثنائي اتفاقية ما قبل الزواج لتحديد نظام ممتلكاتهما في العاشر من أغسطس، قبل يوم من حفل الزفاف في مكتب كاتب عدل في لشبونة.

وكان ممثلو كريستيانو رونالدو قد أكدوا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اللاعب وشريكته التي تربطه بها علاقة طويلة الأمد قد تزوجا في الحادي عشر من أغسطس في حفل زفاف "خاص" في كاسكايس، بعد أن نشر الزوجان صوراً لهما وهما يرتديان خاتمي الزواج على حسابيهما في إنستغرام.

وكانت مسجلة الزواج، ماريا مانويل، قد سافرت من مدينة بورتو شمالي البرتغال إلى كاسكايس لإتمام مراسم زواج رونادلو وجرجينا رسميًا، دون إبلاغ أي شخص.

وكان الشهود الوحيدون هم شقيقة جورجينا، إيفانا، وصديق كريستيانو المقرب، ميغيل بايكساو، وزوجان إسبانيان هما خوسيه رودريغيز سانجيل وزوجته مونيكا غونكاليز مارتينيز.

وغاب بقية أفراد عائلته، باستثناء أبنائه الخمسة: كريستيانو جونيور، والتوأم إيفا ماريا وماتيو، وألانا وبيلا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن والدة رونادلو وأشقاءه لم يعرفوا موعد الزفاف إلا قبلها بدقائق، ما تسبب بعدم حضورهم.

نشرت صحيفة "جورنال دي نوتيسياس" البرتغالية المرموقة، ليلة أمس، نسخة من عقد الزواج الذي تم في قصر كريستيانو الفخم الذي بناه بنفسه في حي كوينتا دا مارينا الراقي.

وكانت والدة قد باركت الزواج بعد ذلك بوقت قصير، فقد نشرت رمز قلب على حساب ابنها في إنستغرام ردًا على إعلانه.