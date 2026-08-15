كولومبي يحاول تهريب كوكايين تحت شعره المستعار

فشل رجل كولومبي في تهريب شحنة كوكايين بآلاف الدولارات تحت كتلة من الشعر المستعار لم ينجح بوضعها بشكل محكم.

وقال موقع aol أن الرجل اعتُقل في برشلونة بعد أن حاول تهريب ما قيمته حوالي 34 ألف دولار أمريكي من الكوكايين تحت شعر مستعار غير مُحكم.

وقالت الشرطة إن الرجل لفت انتباهها لدى وصوله على متن رحلة جوية من بوغوتا في 18 يونيو، حيث بدا عليه التوتر. وأفاد الموقع نقلا عن مصادر الشرطة أن الضباط طلبوا من الرجل خلع شعره المستعار، وعثروا على رزمة ملتصقة برأسه تحتوي على ما قيمته حوالي 34 ألف دولار أمريكي من الكوكايين. وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها: "لا حدود لإبداع مهربي المخدرات في محاولاتهم للتحايل على إجراءات التفتيش".

وتضمن البيان صورة لرجل في منتصف العمر يرتدي شعراً مستعاراً وعيناه معصوبتان، لكن الشرطة لم تُدلِ بمزيد من التفاصيل حول هويته.

وُجهت للرجل تهمة الإخلال بقوانين الصحة العامة.