لمسة فنية على عباءة مصارع الثيران

يستعد الفنان الفرنسي كوينتن ريفيلا لإضفاء لمسة فنية معاصرة على فعاليات «فيريا بيزييه» في جنوب فرنسا، من خلال أعمال أصلية سيُستخدم بعضها لتزيين حلبة مصارعة الثيران في المدينة، بالتزامن مع عرض «الكوريدا» المقرر غداً.

ويعمل ريفيلا في بيزييه على عباءات مصارعي الثيران، في مشروع يجمع بين الفنون البصرية وأحد أبرز التقاليد المرتبطة بالفعاليات الاحتفالية في المدينة. ويعيد الفنان توظيف العباءة بوصفها مساحة للتعبير التشكيلي، مستفيداً من شكلها وحضورها داخل الحلبة لإبراز أعماله أمام الجمهور.

ومن المقرر أن تزين أعمال ريفيلا الأصلية حلبة مصارعة الثيران، ضمن برنامج «فيريا بيزييه»، الذي يقام سنوياً ويجمع بين العروض والاحتفالات والفعاليات المرتبطة بالثقافة المحلية. وتكتسب عباءة مصارع الثيران حضوراً خاصاً داخل العرض، إذ ترتبط بحركة المصارع وأدائه في الحلبة، ما يمنح التصميم الفني بعداً بصرياً متحركاً يتفاعل مع أجواء العرض. ومن خلال أعماله، يسعى ريفيلا إلى إدخال الفن التشكيلي في فضاء يرتبط تقليدياً بالفرجة الشعبية والاحتفالات المحلية.