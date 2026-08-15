البرازيل تستعيد لوحات هنري ماتيس المسروقة

أعلنت الشرطة البرازيلية، أمس، استعادة ثماني لوحات للفنان الفرنسي هنري ماتيس، سُرقت في ديسمبر 2025 من مكتبة في ساو باولو.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة اللوحات ذات الألوان الزاهية والمأخوذة من كتاب «جاز» الفني الصادر عام 1947، مرتبة على سرير إلى جانب سلاح.

وذكرت شرطة ساو باولو، في بيان، أن هذه اللوحات التي تُقدّر قيمتها بـ200 ألف دولار، كانت بحوزة رجل مُسلّح «كان يحتفظ بها لصالح الشخص الذي أمر بارتكاب الجريمة».

وأوضحت الشرطة أنها استعادت من منزل في وسط مدينة ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، ثماني لوحات من أصل 13 لوحة سُرقت في أوائل ديسمبر من مكتبة في العاصمة البرازيلية.

وأفادت الشرطة بتوقيف الرجل في المكان، مشيرة إلى أنّ تهماً بتلقي مسروقات وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية ستوجّه ضده.

وأفادت شرطة ساو باولو بأن سلطات ريو دي جانيرو كانت قد أوقفت في أبريل العقل المدبر للسرقة وهو يحاول دفع رشوة لحارس أمن في مكان عام لتنفيذ سرقة أعمال فنية أخرى. وأوقفت امرأة أخرى على ذمة التحقيق في عملية السرقة.

. الشرطة استعادت ثماني لوحات من أصل 13 لوحة سُرقت في ديسمبر.