«كليوباترا في الحب».. الملكة المصرية على الخشبة الإسبانية   

تستعيد أسطورة كليوباترا حضورها على خشبة المسرح الإسباني من خلال العرض الغنائي «كليوباترا في الحب: المسرحية الغنائية» (Cleopatra in Love: The Musical)، الذي يشارك ضمن فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان مريدا الدولي للمسرح، في مدينة غيخو دي غراناديلا بإسبانيا، في عرض يجمع بين الموسيقى والتمثيل والاستعراض لاستحضار واحدة من أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للخيال الفني.

وشهد العرض مشاركة الممثلة الإسبانية ناتاليا ميلان والممثل أليكس أودوغرتي، إلى جانب فريق العمل، في تجربة مسرحية تعيد تقديم شخصية الملكة المصرية كليوباترا من زاوية غنائية، مستفيدة من مساحة المسرح الموسيقي في المزج بين السرد التاريخي والأداء الحي والموسيقى.

ويأتي تقديم العمل ضمن مهرجان مريدا الدولي للمسرح، أحد أبرز المواعيد المسرحية في إسبانيا، والذي ارتبط تاريخياً بتقديم عروض تستلهم التراث الكلاسيكي وتعيد قراءة الشخصيات والأساطير القديمة أمام الجمهور المعاصر.

وتحتل كليوباترا موقعاً استثنائياً في الذاكرة الثقافية العالمية، بعدما تحوّلت سيرتها إلى مصدر متواصل للإلهام في الأدب والمسرح والسينما والفنون البصرية. وعلى مدى عقود، أعادت أعمال فنية مختلفة تخيل شخصيتها، مركزة تارة على حياتها السياسية وعلاقتها بالقوة والحكم، وتارة أخرى على علاقاتها العاطفية والشخصية.