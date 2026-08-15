فوز «نسوة في المدينة» بجائزة يحيى الطاهر للقصة القصيرة

فازت المجموعة القصصية «وقال (ت) نسوة ​في المدينة» للكاتب محمد عبدالسلام ‌إدريس بجائزة يحيى الطاهر عبدالله للعمل القصصي الأول في دورتها الخامسة، والتي تقدم للأعمال غير المنشورة للمؤلفين دون سن 45 عاماً.

وجاء الإعلان عن الفائز بالجائزة المخصصة للمبدعين ⁠المصريين، وتحمل اسم الشاعر والقاص المصري الراحل يحيى الطاهر عبدالله (1938-1981) في حفل أقيم بدار المرايا للثقافة والفنون في القاهرة بحضور ابنته ‌أسماء يحيى الطاهر.

وكانت المجموعة الفائزة وصلت للقائمة القصيرة إلى جانب ثلاث مجموعات أخرى هي «بلا (حكايات الذين ‌لم تسعهم الأرض)» للمؤلف سليمان عبدالدايم، ‌و«أم كلثوم لا تسكن النظارات» للمؤلفة جهاد ‌طه، و«قبر من فضة» ‌للمؤلفة إيمان بدوري سلامة.

وقالت لجنة التحكيم في بيان إن جميع ​أعضائها اتفقوا ‌على جدارة المجموعة ​الفائزة، نظراً إلى «حيوية نصوصها، ⁠وقوة أسلوبها، وحسن توظيف لغتها، وما تجسده من تعدد في الأصوات وفي الفضاءات السردية وانتقال عبر ​الزمان ⁠والمكان والسياق»، ⁠مشيرة إلى أن المجموعة «تظهر تمكناً واضحاً من فن القصة القصيرة مع كثافة اللغة وشعريتها».

وتشكّلت لجنة ⁠التحكيم من الكاتبة والأكاديمية نسمة يوسف إدريس، والشاعر والمترجم أسامة جاد، والقاص والسيناريست شريف عبدالمجيد.

وقالت اللجنة إن عدد الأعمال التي استقبلتها في الدورة الخامسة بلغ 36 مجموعة قصصية، ‌مشيرة إلى أن اختيار المجموعة الفائزة «جاء بعد قراءة دقيقة ومناقشات ​مستفيضة بين أعضاء اللجنة، وبناء على ما تميّزت به من خصوصية فنية، وتماسك في البناء القصصي، وقدرة على تقديم تجربة سردية لافتة».