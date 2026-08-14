كفيفة أردنية تتسلم شهادة تخرجها الجامعية في سيارة الإسعاف

تحوّلت سيارة إسعاف إلى مقر استلام أردنية كفيفة شهادة تخرجها بعد إصابتها بوعكة صحية طارئة.

وشعرت الخريجة في جامعة البلقاء التطبيقية بتعب مفاجئ خلال حفل التخرج، ما حال دون صعودها على منصة تسلم شهادات الخريجين واستدعى حضور سيارة إسعاف فوراً، وبعد تلقيها الإسعافات اللازمة والاطمئنان على صحتها تسلمت شهادتها الجامعية من عميد كليتها وعميد شؤون الطلبة.

وحظيت اللفتة بإشادات واسعة اعتبرها متفاعلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعكس معاني الإنسانية والاهتمام بعدم إضاعة بهجة الخريجة بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة وترك ذكرى جميلة لن تنساها مع بدء حياتها العملية.