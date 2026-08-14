كوريا الجنوبية تودع لحوم الكلاب قبل حظرها الكامل في فبراير 2027

على مدى عقود، كانت أيام الصيف الثلاثة الأعلى حرارة في كوريا الجنوبية من بين أكثر الفترات ازدحاماً في المطاعم التي تقدم لحوم الكلاب، إذ كان الزبائن يقصدونها لتناول وجبات تقليدية يعتقدون أنها تعزز القدرة على تحمل الحر.

وحمل ثالث أيام "بوك نال" أو أيام الحر لعام 2026، الجمعة، شعوراً إضافياً إذ كان الأخير قبل دخول ⁠الحظر الوطني على تربية الكلاب وذبحها وبيعها للاستهلاك البشري حيز التنفيذ الكامل في فبراير 2027.

وفي سوق موران بمدينة سيونجنام، التي كانت من أشهر مراكز تجارة لحوم الكلاب في البلاد، اكتظت الأزقة المليئة بالمطاعم بالرواد الراغبين في تناول وجبات الغداء.

لكن مطاعم كثيرة حولت نشاطها ⁠إلى تقديم يخنة لحم الماعز الأسود وأطباق بديلة أخرى، فيما كان معظم الزبائن القلائل الذين لا يزالوا يطلبون "بوسينتانج"، أو حساء لحم الكلب، من كبار السن.

ويسري الحظر مع تراجع تشهده البلاد منذ سنوات في معدل استهلاك لحوم الكلاب في ظل تحول الرأي العام بفضل الإقبال على تربية الحيوانات الأليفة وتغير الأفكار المتعلقة بالرفق بالحيوان.

وأظهر استطلاع نشر قبيل إقرار القانون في عام 2024، أن أكثر من 90% من بين 2000 مشارك قالوا إنهم لا ينوون تناول لحوم الكلاب مستقبلاً، بينما أيد أكثر من 80% فرض الحظر، وأفاد نحو 95% بأنهم لم يتناولوا لحوم الكلاب خلال العام الماضي.