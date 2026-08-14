وصفها بأحد أفراد أسرته القدامى .. سيناتور أمريكي يودع مكنسته الكهربائية بعد خدمة 49 عاماً

ودّع سيناتور أمريكي يدعى تشاك غراسلي مكنسته الكهربائية "بيث"، واصفاً إياها بأنها أحد أفراد أسرته القدامى، حيث خدمت عائلته لما يقارب نصف قرن.

وذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا في منشور على منصة "إكس" أن مكنسة هوفر القديمة ستُستغنى عنها بعد أن بدأ سلكها الكهربائي يُصدر شرارات، ونشر صورة للجهاز وقابسه المتفحم. وكتب : "لن تروا بيث بعد الآن. لم يعد استخدامها آمنًا. وداعًا بيث. لقد كنتِ مثالًا يُحتذى به في العمل الجاد. سأفتقدكِ".

وأضاف غراسلي في منشور لاحق أن بيث عملت "بكفاءة" في منزله لمدة 34 عامًا بعد أن قضت 15 عامًا في منزل حماته، ليصل إجمالي سنوات خدمتها إلى 49 عامًا.

وقالت مجلة "نيوزويك" أن غراسلي أطلق على المكنسة الكهربائية اسم إحدى مساعداته السابقات في مجلس الشيوخ، وهذه مجرد واحد من منشورات عديدة ظهرت فيها بيث على مر السنين، فقد أصبحت المكنسة الكهربائية شخصية متكررة الظهور على حسابات الجمهوري البالغ من العمر 92 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو نُشر عام 2023، يُظهره وهو يستخدم المكنسة الكهربائية للتحضير لتجمع عيد الشكر، حصد أكثر من مليون مشاهدة على منصة"إكس" .

وقال: "إنها لا تخذلني أبدًا، وأنا ممتن لأنني أستطيع الاعتماد على هذه المكنسة المخلصة".

بدورهم قدّم مشرّعون آخرون تعازيهم لبيث وكتب السيناتور الجمهوري تيم سكوت من ولاية كارولاينا الجنوبية ردًا على ذلك: "أعتذر لخسارتك. لم تعد تُصنع مثل هذه الأشياء"، وانضمت كلير سلاتري، مديرة الاتصالات الخاصة بغراسلي، إلى النقاش، مطالبةً الجميع بـ"احترام خصوصية فريق غراسلي خلال هذه الفترة العصيبة."