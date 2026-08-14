بورغاس تستضيف «يوروفيجن 2027»

أعلنت هيئة البث الأوروبية، أمس، اختيار مدينة بورغاس البلغارية، المطلة على البحر الأسود، لاستضافة الدورة الـ71 لمسابقة «يوروفيجن» في مايو 2027.

وأوضح المنظمون أن مرحلتَي نصف النهائي والنهائي ستجريان في مجمع أرينا بورغاس، الرياضي الترفيهي.

وسيستضيف التلفزيون العام البلغاري وبورغاس المسابقة الأوروبية، بعد فوز الفنانة «دارا» التي مثّلت بلغاريا في «يوروفيجن 2026» التي جرت في فيينا، محققة أول فوز لبلادها فيها، وستُقام مرحلتا نصف النهائي في 11 و13 مايو المقبل، والنهائي في 15 من الشهر نفسه، وتُعدّ بورغاس رابع أكبر مدينة في بلغاريا، وكانت تتنافس مع العاصمة صوفيا ومدينتَي فارنا وبلوفديف للاستضافة.