رقصة «دينكا».. تراث حيّ يرافق طقوس زواج شعب «بادي»

شهدت مدينة بولوكواني في جنوب إفريقيا عرضاً لرقصة «دينكا» التقليدية، خلال تجمع عائلي أقيم في إطار مراسم «لوبولا»، وهي طقوس مرتبطة بمهر العروس، في مشهد جمع بين الاحتفال بالزواج والحفاظ على أحد أبرز عناصر الموروث الثقافي لشعب «بادي».

وقدّم رجال يرتدون أزياء تقليدية زاهية الألوان عرض «دينكا» أمام أفراد العائلات والضيوف، مصحوباً بالعزف على أنابيب موسيقية تعرف باسم «دينكا»، وهي آلات نفخ تُعزف من أحد طرفيها، وتختلف نبراتها بحسب طول الأنبوب، ما يتيح لمجموعة من العازفين تشكيل ألحان متكاملة.

وتُعد «دينكا» تقليداً موسيقياً ورقصياً متوارثاً لدى شعب «بادي»، وترتبط بالعروض الجماعية والمناسبات الاحتفالية والطقوس الاجتماعية، حيث تتكامل الموسيقى مع الرقص في تعبير جماعي عن الهوية والتراث.

وتحظى مراسم «لوبولا» بمكانة مهمة في تقاليد الزواج لدى عدد من المجتمعات في جنوب القارة الإفريقية، إذ ترتبط بمفاوضات واتفاقات بين عائلتي العروس والعريس حول مهر الزواج، وتُمثل مناسبة لتجمع أفراد الأسرتين، ومشاركة الطقوس والعادات المتوارثة، وتكشف المناسبة في بولوكواني عن استمرار حضور الفنون الشعبية في المناسبات الاجتماعية، إذ تتحوّل الموسيقى والرقص التقليديان إلى وسيلة لنقل الموروث الثقافي من جيل إلى آخر، والحفاظ على خصوصية الهوية المحلية في ظل التحوّلات التي يشهدها المجتمع المعاصر.