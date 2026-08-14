صيف دبي على إيقاع المفاجآت.. تسوّق وفنون وأنشطة عائلية وترفيهية

تواصل «مفاجآت صيف دبي» حضورها النابض في مختلف أنحاء الإمارة، مع أسبوع جديد من الفعاليات يجمع بين الموسيقى والعروض الترفيهية والتجارب العائلية والعروض الترويجية، في وقت تتواصل أنشطة موسم العودة إلى المدارس وبرامج التسوق والجوائز، تزامناً مع اقتراب ختام الموسم في 30 الجاري.

ويأخذ البرنامج، هذا الأسبوع، طابعاً متنوعاً يرضي مختلف الاهتمامات، من الحفلات الموسيقية التي تستضيف أسماء بارزة من العالم العربي والهند، إلى عروض الكوميديا الحية والفنون الأدائية في مراكز التسوق، فضلاً عن العروض الترويجية التي تمنح المتسوقين فرصاً للفوز بجوائز وقسائم شراء، بينما تستمر مجموعة من الأنشطة العائلية والترفيهية التي تضيف إلى الوجهات التجارية في دبي أجواء صيفية خاصة.

وفي سيتي سنتر ديرة تستعد العائلات لثلاثة أيام من العروض ضمن مهرجان «مفاجآت صيف دبي للفنون الأدائية»، الذي يقام من 14 إلى 16 أغسطس، ويحول أرجاء المركز التجاري إلى مساحة مفتوحة للعروض الحية والجوالة، وتشارك في البرنامج مجموعة من الفرق والشخصيات وتقدم عروضها يومياً من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء، مع دخول مجاني للجمهور.

أما ميركاتو مول فيستقبل الأسبوع الأخير من عروضه الترفيهية اليومية حتى 16 أغسطس، مع «سيرك ميستيك» والثنائي «جنتلمان» في عروض كوميديا مسرح الشارع، وتقدم العروض على فترات مختلفة من بعد الظهر وحتى المساء، بينما يستطيع الأطفال الاستمتاع مجاناً بالزلاقة الداخلية في المركز التجاري طوال ساعات العمل، في تجربة تستهدف العائلات والمتسوقين وتضيف بعداً ترفيهياً إلى زيارة المركز.

وفي الجانب الموسيقي يلتقي جمهور «الهيب هوب» العربي، غداً، مع مروان موسى وحليم، ضمن الموسم الخامس من «بيت ذا هيت دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم الفنانان أمسية حية تجمع بين أشهر أعمالهما والإيقاعات القوية.

وفي «كوكاكولا أرينا» تتجه الأنظار، غداً، إلى «ثالام بيتس»، الذي يحتفي بالموسيقى والثقافة في جنوب الهند، بمشاركة بيني دايال وأوشا أوثوب وفرقة ثيكودام بريدج، ويقدم الحفل مزيجاً من الكلاسيكيات المالايالامية والتاميلية والألحان المستوحاة من الموسيقى الشعبية، إلى جانب الأعمال المعاصرة، ويعود «لاكي علي»، في بعد غد، لإحياء حفل يستعيد خلاله مجموعة من أشهر أعماله، ويقدم الفنان الهندي أمسية تستعيد محطات بارزة من مسيرته الفنية.

وبالتوازي مع الموسيقى والعروض العائلية، تحافظ الكوميديا على حضورها من خلال «ذا لافتر فاكتوري»، الذي يقدم هذا الأسبوع ثلاث أمسيات بمشاركة مجموعة من الكوميديين العالميين والمحليين، بينهم ريكي بالشو وتيفين إيفريت وأبز علي، وميقداد دوهادوالا وأندريا بروكس، وتتنقل العروض بين «بلا بلا من ماكجيتغانز» وفندق راديسون دبي داماك هيلز، وديوكس النخلة.

وتتواصل «مفاجآت صيف دبي» حتى 30 الجاري، لتبقي مختلف أنحاء المدينة على موعد مع مجموعة متجددة من العروض والتجارب، بما يشمل التسوق والأنشطة العائلية والموسيقى والترفيه وتجارب الطعام وباقات الإقامة والسحوبات والجوائز، ضمن موسم صيفي يهدف إلى جمع السكان والزوار في وجهات دبي المختلفة، والاستمتاع بتجارب متنوعة.

. جمهور «الهيب هوب» العربي يلتقي مع مروان موسى وحليم، ضمن الموسم الخامس من «بيت ذا هيت دبي» في مركز دبي التجاري العالمي.

. «ميركاتو مول» يستقبل الأسبوع الأخير من عروضه الترفيهية مع «سيرك ميستيك» والثنائي «جنتلمان» في عروض مسرح الشارع.