سيناتور أميركي يودّع رفيقة عمره.. مكنسة كهربائية خدمته 34 عاماً

ودّع سيناتور أميركي، يدعى تشاك غراسلي، مكنسة كهربائية تُدعى «بيث»، ووصفها بأنها «أحد أفراد أسرته القدامى»، بعد أن خدمت عائلته نحو نصف قرن.

وذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية أيوا، في منشور على منصة «إكس»، أن مكنسة هوفر القديمة سيُستغنى عنها بعد أن بدأ سلكها الكهربائي يُصدر شرارات، ونشر صورة للجهاز وقابسه المتفحم، وكتب: «لن تروا (بيث) بعد الآن، لم يعد استخدامها آمناً، وداعاً (بيث)، لقد كنتِ مثالاً يُحتذى في العمل الجاد.. سأفتقدكِ».

وأضاف غراسلي، في منشور لاحق، أن «بيث» عملت «بكفاءة» في منزله مدة 34 عاماً بعد أن قضت 15 عاماً في منزل حماته، ليصل إجمالي سنوات خدمتها إلى 49 عاماً.

وقالت مجلة «نيوزويك» إن غراسلي أطلق على المكنسة الكهربائية اسم إحدى مساعداته السابقات في مجلس الشيوخ، وهذا مجرد واحد من منشورات عديدة ظهرت فيها «بيث» على مر السنين، فقد أصبحت المكنسة الكهربائية شخصية متكررة الظهور على حسابات الجمهوري، البالغ 92 عاماً، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو، نُشر عام 2023، يُظهره وهو يستخدم المكنسة الكهربائية للتحضير لتجمع عيد الشكر، حصد أكثر من مليون مشاهدة على منصة «إكس».

وقال: «إنها لا تخذلني أبداً، وأنا ممتن لأنني أستطيع الاعتماد على هذه المكنسة المخلصة».