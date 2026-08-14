فيلم «الأوديسة» يحيي شغف السياح بجزيرة أوديسيوس

تستعد جزيرة إيثاكا اليونانية، المرتبطة في الذاكرة العالمية باسم أوديسيوس بطل ملحمة «الأوديسة»، لجني ثمار موجة الاهتمام الجديدة التي أعادتها قصة هوميروس إلى الواجهة، مع طرح الفيلم السينمائي الضخم «الأوديسة» للمخرج كريستوفر نولان، وسط توقعات محلية بارتفاع الاهتمام السياحي بالجزيرة التي ظلت بعيدة نسبياً عن المسارات الأكثر ازدحاماً للسياحة اليونانية.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تبحث إيثاكا عن فرص جديدة لتحويل رصيدها الأدبي والتاريخي إلى عامل جذب سياحي، مستفيدة من عودة واحدة من أشهر الملاحم في تاريخ الأدب العالمي إلى الشاشة، ومن رغبة جمهور الفيلم في الاقتراب من الأماكن الحقيقية المرتبطة بأسطورة أوديسيوس.

ولم تأتِ أهمية إيثاكا من السياحة الحديثة، بل من الأدب، فقد ارتبط اسم الجزيرة، منذ آلاف السنين بأوديسيوس، ملكها الأسطوري في «الأوديسة»، الذي يخوض رحلة طويلة وشاقة للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة.

وتحولت هذه الرحلة إلى واحدة من أشهر قصص الأدب العالمي، وأصبح اسم إيثاكا نفسه رمزاً للعودة إلى الوطن والوصول إلى الغاية بعد رحلة مملوءة بالمخاطر، ولهذا لا تقدم الجزيرة للزائر مجرد شواطئ ومرافئ وقرى، وإنما تقدّم قصة أدبية تمتد جذورها إلى العالم اليوناني القديم.

ولا تكمن أهمية الفيلم بالنسبة إلى إيثاكا في كونها موقعاً لتصوير العمل؛ إذ جرى تصوير مشاهد تجسد إيثاكا في مواقع أخرى، من بينها جزيرة فافينيانا في صقلية الإيطالية، إلا أن عودة اسم أوديسيوس إلى الواجهة السينمائية العالمية تعيد الاهتمام تلقائياً بالجزيرة التي ارتبط اسمها بالبطل وموطنه الأسطوري.

وهنا تراهن إيثاكا على قوة ما يعرف بالسياحة الأدبية والسينمائية، حيث لا يبحث الزائر عن المكان بسبب طبيعته فقط، بل بسبب القصة التي ارتبطت به، والرغبة في اكتشاف الجغرافيا التي عاشت في المخيلة الأدبية لقرون طويلة.

وتراهن الجزيرة على أن يتحوّل الاهتمام المتجدد بـ«الأوديسة» إلى سياحة ثقافية أكثر استدامة، تستفيد من الأدب والتاريخ والأسطورة من دون أن تفقد إيثاكا هدوءها.

ويُمثل الاهتمام الذي أعادته السينما إلى «الأوديسة» فرصة اقتصادية مهمة للجزيرة وأصحاب الأعمال فيها، خصوصاً الفنادق والمطاعم والمتاجر والخدمات المرتبطة بالسياحة. لكن زيادة أعداد الزوار تطرح في المقابل سؤالاً حول قدرة الجزيرة على استيعاب نمو سياحي كبير من دون التأثير في طبيعتها ومواردها وخصوصيتها.

. جزيرة إيثاكا تبحث عن فرص جديدة، لتحويل رصيدها الأدبي والتاريخي إلى عامل جذب سياحي.