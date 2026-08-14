سلطات نرويجية للسفن: لا تطلقوا البوق.. الدب القطبي نائم

فُرِضت غرامة مالية قدرها 4550 يورو على شخص كان يبحر في سفالبارد، في الدائرة القطبية الشمالية، لإيقاظه دُباً قطبياً نائماً بتشغيل «بوق الضباب» في السفينة، وفق ما أعلنت سلطات الأرخبيل النرويجي، أمس.

ووقع الحادث هذا الشهر، بينما كانت السفينة تبحر في مضيق شمال شرق سفالبارد، على بعد نحو 1000 كيلومتر من الدائرة القطبية الشمالية.

وأوضح حاكم المنطقة، في بيان، أن «الركاب شاهدوا على ما يبدو دباً قطبياً نائماً».

وتابع: «قام أحد الأشخاص على متن السفينة بتشغيل بوق الضباب، ما أيقظ الدب الذي انتقل إلى مكان آخر».

وستكلف هذه الفعلة مرتكبها 50 ألف كرونة نرويجية، بعدما وافق على الغرامة الصادرة عن مكتب الحاكم.

والدب القطبي من الأنواع المحمية في سفالبارد منذ عام 1972، وتحظر التنظيمات المحلية «إزعاجه من دون داعٍ أو استدراجه أو ملاحقته»، ويؤوي الأرخبيل نحو 260 دباً قطبياً، بحسب آخر إحصاء علمي أجري عام 2015.