ترافيس كيلسي: حفل زفافي على سويفت «أفضل يوم» في حياتي

أدلى ترافيس كيلسي، أول من أمس، بأول تصريحات علنية بشأن حفل زفافه ‌على ​النجمة تيلور سويفت، ووصفه بأنه كان «أفضل يوم» في حياته، وعبّر عن امتنانه لأن «مكيف الهواء ظل يعمل بشكل رائع» خلال موجة الحر التي اجتاحت مدينة نيويورك.

وأجاب كيلسي عن أسئلة الصحافيين خلال معسكر ⁠تدريب فريق «كانساس سيتي تشيفس» في ميزوري، في إطار استعدادات الفريق لموسم كرة القدم الأميركية الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، وتركزت معظم الأسئلة على كرة القدم، ‌لكن بعض الصحافيين حاولوا الحصول على تفاصيل حول حفل الزفاف الخاص، الذي أقيم في «ماديسون سكوير جاردن».

وقال ‌كيلسي: «لقد كانت فترة ما بين الموسمين ممتعة ‌حقاً يا رجل، كان حفل الزفاف أفضل يوم في حياتي، وأشكر كل من حضر واحتفل واستمتع معنا».

وتزوج ​نجم كرة القدم الأميركية ومغنية ​البوب، وكلاهما يبلغ ⁠36 عاماً، في الثالث من يوليو الماضي، في حفل حضره نحو 1000 ضيف، من بينهم مشاهير، مثل توم ​كروز ⁠وبراد بيت ⁠وجنيفر لوبيز وتوم برادي، إضافة إلى عدد من زملاء كيلسي في الفريق.

وقال كيلسي: «من الرائع حقاً أن أحقق حلم طفولتي بالوجود في ذلك المكان، الذي يعد قِبلة لجميع الصالات الرياضية، وأن أتمكن من الزواج هناك».