«ميتا» تغلق 756 ألف حساب لأستراليين دون الـ 16 عاماً على «إنستغرام» و«فيس بوك»

أعلنت شركة «ميتا»، المالكة لمنصتي «فيس بوك» و«إنستغرام»، أمس، أنها أغلقت 756 ألف حساب اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، ووعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل.

وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على «إنستغرام» و294 ألف حساب على «فيس بوك»، منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر، وحتى يونيو، ‌بزيادة على 331 ألف حساب على «إنستغرام» و173 ألف حساب على «فيس بوك»، وأضافت أنها أزالتها بحلول يناير.

وأعلنت الشركة أنها ترغب في الامتثال لقانون عارضته هي ومنصات أخرى صراحة، في الوقت الذي تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها «ميتا»، والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.

ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته «ميتا»، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل 10 دون سن 16 عاماً كانوا مازالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.