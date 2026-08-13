أكثرهم تحت الـ «20».. جراحات التجميل تتزايد بين شباب اليابان

يسعى عدد متزايد من الشباب في اليابان، بمن فيهم مَن هم دون الـ20 عاماً، للخضوع لعملية جراحية لازدواج الجفون، وعمليات تجميل أخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس».

وازدادت نسبة المرضى، البالغة أعمارهم 19 عاماً أو أقل، في 17 عيادة تديرها مؤسسة «كيوريتسو كوزماتيك سيرجري» من 7.2% في 2017 إلى 18.8% في 2025، وارتفعت أيضاً نسبة الأشخاص دون سن الـ20 عاماً ممن خضعوا لجراحة ازدواج الجفون من 18.8% في 2018 إلى 27.2% في 2025.

ويستغل العديد من طلاب المرحلة الإعدادية العطلات الطويلة، كالعطلة الصيفية، لتلقي علاجات، من بينها جراحة ازدواج الجفون، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومن بين المرضى الذي يخضعون لهذا النوع من الجراحة في المركز الرئيس لعيادة تجميل «شونان»، أطفال أنهوا المرحلة الابتدائية قبل فترة قصيرة، ويتعين على المرضى دون سن الـ18 عاماً أن يصطحبهم أحد الوالدين أو وصيّ آخر، ويشترط الحصول على موافقته.