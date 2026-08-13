«متولي وشفيقة».. أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري

فاز عرض «متولي وشفيقة» من إنتاج فرقة ​مسرح الطليعة، التابع للبيت الفني للمسرح، بجائزة ‌أفضل عرض ​مسرحي في الدورة الـ19 للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، فيما حصل عرض «تصبحي على خير يا ماما»، لفرقة نور المسرحية، على جائزة أفضل عرض مسرحي ثانٍ.

ومنحت لجنة التحكيم ⁠جائزتها الخاصة لثلاثة عروض، هي: «أوليفر بالعربي» لفرقة فابريكا، و«البوسطجي» لفرقة كلية العلوم بجامعة القاهرة، و«دائرة الطباشير القوقازية» لفرقة كلية الفنون الجميلة بجامعة العاصمة.

وقال رئيس المهرجان، الفنان محمد رياض، إن من أهم أهداف إدارته للمهرجان كسر المركزية والانحياز إلى الأطراف، مؤكداً أن «الهدف كان ألا يذهب المسرح إلى المحافظات المصرية فقط، وإنما أن يذهب المهرجان نفسه إليها، وأن يتحول من مهرجان للمسرحيين فقط إلى مهرجان للناس جميعاً».

وأضاف: «حرص المهرجان على فتح أبوابه أمام الأجيال الجديدة، ليس فقط لاكتشافها، وإنما لتقديمها وتمكينها وإتاحة الفرصة أمامها، ومن السهل أن نحلم، ولكن الأصعب هو أن نحول الحلم إلى واقع».

وذهبت جائزة أفضل ‌ممثل في دور رئيس مناصفةً إلى سعيد سالمان عن دوره في مسرحية «يا ناسيني» للمعهد العالي للفنون المسرحية، ومحمد صلاح ‌عن دوره في مسرحية «هل هذا لير» من ‌إنتاج صندوق التنمية الثقافية، فيما ذهبت جائزة أفضل ‌ممثلة في دور رئيس ‌مناصفة إلى مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية «سما»، وهبة الكومي عن ​دورها في مسرحية «يا ناسيني».

وحصل ‌على جائزة ​أفضل إخراج مسرحي أمير ⁠اليماني عن عرض «متولي وشفيقة»، مناصفة مع أحمد فؤاد عن عرض «التياترو» من إنتاج فرقة المسرح الحديث.

وفاز بجائزة التأليف المسرحي محمود ​جمال ⁠الحديني عن ⁠عرض «سجن اختياري» من إنتاج مسرح الطليعة، كما فاز بجائزة أفضل موسيقى رامي القصبي عن عرض «يوم أن قتلوا الغناء» لفرقة ⁠بيت ثقافة السنبلاوين، وفازت بجائزة أفضل تصميم أزياء هند الشيمي عن عرض «دائرة الطباشير القوقازية»، وحصل على جائزة أفضل تصميم ديكور محمد سعد عن عرض «متولي وشفيقة» مناصفة مع فادي فوكيه عن عرض «سما».

وسبق إعلان الجوائز ‌إصدار لجنة التحكيم، برئاسة المخرج خالد جلال، لعدد من التوصيات، شملت الاعتماد ​بشكل أكبر على النصوص المحلية والأصيلة بدلاً من النصوص الغربية والمترجمة، والاهتمام بالعربية الفصحى وسلامة النطق والإلقاء، وصناعة موسيقى أصلية للعروض عوضاً عن استخدام المقاطع الموسيقية الشائعة.