برنامج «شرطة المستقبل» يحتفي بـ 119 خريجاً

احتفت القيادة العامة لشرطة عجمان بتخريج 119 طالباً من منتسبي برنامج «شرطة المستقبل» في منطقتَي المنامة ومصفوت، في إطار حرصها على استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قِيَم الانضباط والمسؤولية والانتماء الوطني لديهم.

وأعرب أولياء أمور الطلبة المنتسبين عن شكرهم وتقديرهم لشرطة عجمان، مثمنين جهودها في تنظيم «شرطة المستقبل» وما وفره من بيئة أسهمت في تنمية مهارات أبنائهم، وتعزيز قِيَم الانضباط والمسؤولية والثقة بالنفس لديهم، مؤكدين أن البرنامج ترك أثراً إيجابياً ملموساً في شخصياتهم، وأسهم في استثمار أوقاتهم خلال الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.