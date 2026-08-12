قائد دراجة اشتكى على سائق سيارة «متهور» فغرّمته هو الشرطة لهذا السبب

غُرِّمَ راكب دراجة هوائية قدّم مقطع فيديو للشرطة يُظهر قيادةً متهورة لسائق سيارة، لتغرّمه الشرطة على سوء قيادته بناء على الفيديو نفسه.

وكان راكب الدراجة، المقيم في ليدز، قد حمّل في الأصل مقطع فيديو على بوابة «أوب سناب» التابعة لشرطة غرب يوركشاير، والمخصصة لمخالفات القيادة، والذي يُظهر سيارةً تتجاوزه على مسافة قريبة جداً في مينستون، بالقرب من إيلكلي.

لكن الشرطة قالت إن الفيديو أظهره أيضاً وهو «يقود دراجته دون عناية أو انتباه» أثناء اقترابه من سيارة متوقفة وسيارة قادمة. وقال متحدث باسم الشرطة إن المسافة التي تركها «أقل بكثير من المسافة التي تركتها له السيارة التي أبلغ عنها سابقاً».

وأُمر راكب الدراجة بدفع غرامات ورسوم محكمة تزيد على 1200 جنيه إسترليني (1616 دولاراً) عند مثوله أمام محكمة الصلح في برادفورد؛ وفقاً لما نقلته محطة «بي بي سي».