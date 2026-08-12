ترك الشواية دون رقابة فتسبب بحريق كبير وتشريد 50 عائلة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل بتهمة ترك شواية غاز البروبان دون رقابة، ما تسبب في حريق بمدينة فوستر سيتي، أسفر عن إصابة رجال إطفاء، وتشريد أكثر من 50 عائلة أخيراً.

وتم احتجاز المشتبه به بعد أن كشف التحقيق أنه ترك الشواية دون رقابة في فناء منزله بالطابق الأرضي.

وعاد السكان إلى مجمع سي سبراي لين لتقييم حجم الدمار. فقد التهمت النيران وحدات سكنية بأكملها، وتفحمت أجزاء من المبنى، وتهدمت الجدران، وتناثرت الأمتعة الشخصية، بما في ذلك اللوازم المدرسية للأطفال، في أرجاء المكان.

ويحظر قانون كاليفورنيا للحريق استخدام أجهزة الطهي ذات اللهب المكشوف على الشرفات القابلة للاشتعال أو على بُعد أقل من ثلاثة أمتار من أي بناء قابل للاشتعال، إلا إذا كانت محمية بنظام رشاشات مياه، وهو ما لم يكن متوافراً في المجمع.

ويواجه المشتبه به أيضاً تهماً إضافية، من بينها عرقلة تحقيق الشرطة.

ووضعت فرق البلدية لافتات تُشير إلى أن العقار مُصنّف كموقع خطر، وأن الدخول إليه ممنوع بسبب الظروف الخطرة. وحذرت فرق الطوارئ من خطر انهيار المبنى بالكامل.