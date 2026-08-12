صور جديدة تكشف أبرز التغييرات المرتقبة في رينج روفر سبورت 2027

تقترب رينج روفر سبورت 2027 من مرحلة الإنتاج، وتقدم صور تجسسية جديدة أوضح نظرة حتى الآن على تحديثها المرتقب.

وتم تحديث الشبك وفتحات الهواء وإضافة صدام أمامي بتصميم جديد، مع محافظة المصابيح الأمامية على الخطوط المعتادة، لكن دون إعادة تصميم شاملة للطراز، ولا تزال المصابيح الخلفية مغطاة لكن الديفيوسر الخلفي تم إعادة تصميمه، مع وضع عادم أكبر بتصميم شبه منحرف.

ومن المتوقع أن يحتفظ التحديث بمحركات الاحتراق ذات الست والثماني أسطوانات، مع تركيز التغييرات على الأرجح على الامتثال لمعايير الانبعاثات. ومن المتوقع تعديل محركات جاغوار لاند روفر سداسية الأسطوانات المتتالية لتلبية متطلبات Euro 7، بينما قد تحصل بعض نسخ محرك V8 سعة 4.4 لتر من بي إم دبليو أيضاً على تحديثات مرتبطة بالانبعاثات.

أما التغيير الأكبر والمؤكد فهو وصول رينج روفر سبورت إلكتريك في وقت لاحق، لتضيف خياراً كهربائياً بالكامل إلى جانب النسخ الحالية الهجينة القابلة للشحن والبنزين والديزل.

وأصبحت تفاصيل التصميم الخارجي أكثر وضوحاً، لكن قراءة التغييرات داخل المقصورة لا تزال أصعب. فقد حملت النماذج الاختبارية السابقة تمويهاً كثيفاً في الداخل، بينما لا تقدم أحدث الصور التجسسية أدلة كثيرة على إعادة تصميم كبيرة للوحة القيادة.

ومن المحتمل إجراء تحديثات على البرمجيات ونظام المعلومات والترفيه وأدوات التحكم، لكن جاغوار لاند روفر لم تؤكد بعد ما الذي سيتغير في المقصورة.

وقد يجعل ذلك تقنيات المقصورة والتجهيزات وخيارات منظومة الدفع عوامل أكثر أهمية من التصميم في التمييز بين موديل 2027 ورينج روفر سبورت الحالية.