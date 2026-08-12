أكثر بـ 10 أضعاف من العام الماضي.. خسائر "ترامب ميديا" تصل لـ 238 مليون دولار

أعلنت مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشتهر بمنصة "تروث سوشال"، عن تزايد خسائرها في الربع الثاني من 2026، ‌وهو ما يرجع إلى حد كبير لخسائر غير محققة مرتبطة بأصول الشركة من العملات المشفرة.

وقالت الشركة في بيان، إن صافي خسائرها في الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 238.1 مليون دولار، مقارنة بحوالي ⁠20 مليون دولار في نفس الفترة من 2025، أي بأكثر من 10 أضعاف.

وتأتي ‌النتائج ⁠في الوقت الذي تسعى فيه "ترامب ميديا" لتوليد إيرادات جديدة من خدمة البيانات المرخصة المدفوعة "تروث إيه.بي.آي" التي ستزوّد البنوك وشركات التداول "بأسرع" وصول إلى المنشورات ​الصادرة عن ​الحسابات المؤثرة ⁠على منصة "تروث سوشيال" مثل حساب ترامب، الذي غالباً ما تؤثر منشوراته على ​الأسواق العالمية.

وذكرت رويترز ووسائل إعلام ​أخرى، ⁠أن الشركة ناقشت فرض رسوم تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل خدمة "تروث إيه.بي.آي".