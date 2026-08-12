180 ألف زائر لمهرجانات موسم الرطب 2026

أكد مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عبيد خلفان المزروعي، أن «موسم الرطب 2026» قدم نموذجاً متكاملاً لتنظيم الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى أبوظبي، واستثمر خصوصية كل منطقة في بناء موسم موحد يربط المنافسات بالأسواق والبرامج المجتمعية، ويعزز أثرها لدى المزارعين والمنتجين والجمهور.

وأوضح أن حصيلة الموسم، بختام «الوثبة للرطب» في دورته الأولى، الأحد الماضي، سجلت مشاركة أكثر من 1500 مشارك في 60 مسابقة، خُصصت لها 780 جائزة تجاوزت قيمتها الإجمالية 19 مليون درهم، بينما استقبلت المهرجانات نحو 180 ألف زائر، وتجاوزت كميات الرطب والفواكه المشاركة 18 طناً، ووفرت الأسواق 385 محلاً ودكاناً للإنتاج المحلي ومنتجات الأسر المنتجة والحِرف التقليدية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تترجم اتساع الأثر الزراعي والاقتصادي والمجتمعي للموسم، وتؤكد قدرة المهرجانات التراثية على تحفيز الجودة، وتنشيط الأسواق المحلية، وتحويل المعارف المرتبطة بالنخلة إلى ممارسة حاضرة في الإنتاج والحياة اليومية، بما يدعم استدامة الموروث الزراعي ويحفظ امتداده بين الأجيال، وكان موسم الرطب 2026 قد انطلق بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في ثلاث محطات شملت الدورة الـ22 من «ليوا للرطب» من 14 إلى 23 يوليو الماضي، والدورة الأولى من «العين للرطب» من 25 إلى 31 يوليو الماضي، وأخيراً «الوثبة للرطب» من الثالث إلى التاسع من أغسطس الجاري، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة شجرة النخيل في المجتمع الإماراتي، وصون الموروث الثقافي المرتبط بها، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين في إمارة أبوظبي.