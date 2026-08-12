الحاجز المرجاني العظيم.. في استراحة

تشهد أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، حالياً، فترة استراحة من الإجهاد الحراري، بفضل تأخر هبوب الرياح الموسمية الصيفية، الذي منحها درجة التبريد المطلوب الذي تحتاج إليه الشعاب المرجانية الشهيرة عالمياً قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وقال التقرير السنوي، الذي نشره المعهد الأسترالي للعلوم البحرية، أمس، إن الغيوم والأمطار التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأولى من العام، كانت بمثابة علامات مبكرة على ظهور ابيضاض مرجاني جديد في الأجزاء الشمالية والوسطى من الحاجز المرجاني.

وقال المعهد في تقريره، إن النتائج الأخيرة أظهرت علامات مشجعة على التعافي، وزاد الغطاء المرجاني الصلب بشكل طفيف في المناطق الشمالية والوسطى، وفي الشمال ارتفع من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو الماضي، وتعني ظاهرة ابيضاض المرجان أنه فقد ألوانه الحيوية نتيجة طرد الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجته وتزوده بالطاقة اللازمة، ويحدث هذا الطرد كرد فعل دفاعي عندما يقع المرجان تحت ضغط بيئي شديد، خصوصاً عند ارتفاع درجة حرارة المحيطات.