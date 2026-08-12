«الإمارات للمكتبات» تشارك في مؤتمر عالمي

تشارك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في أعمال المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات WLIC 2026، الذي تستضيفه مدينة بوسان في جمهورية كوريا الجنوبية، وتتواصل أعماله حتى الغد، تحت شعار «المكتبات تقود التحول»، في حدث يجمع أسرة المكتبات والمعلومات العالمية، ويُشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل القطاع ودوره في مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وتأتي مشاركة الجمعية في هذا المحفل الدولي في إطار حرصها على تعزيز حضور دولة الإمارات في الفعاليات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، والتواصل مع المختصين والمهنيين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تبادل التجارب والمعارف والاطلاع على أبرز الاتجاهات والممارسات التي ترسم مستقبل المكتبات.

وأكد رئيس الجمعية، فهد المعمري، أن المشاركة في المؤتمر تعكس أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، وتعزيز التواصل المهني مع المتخصصين في مختلف دول العالم، مضيفاً: «مشاركتنا في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات تأتي تأكيداً على أهمية الحضور الإماراتي في المحافل الدولية المتخصصة، وحرصنا على مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات والمعلومات، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في تطوير العمل المكتبي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع».

فهد المعمري:

. المشاركة تعكس أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، وتعزيز التواصل المهني مع المتخصصين في مختلف دول العالم.