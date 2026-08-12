جون سينا في أبوظبي قريباً

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، عن ضيف جديد ضمن قائمة المشاهير الذين سينضمون إلى فعالياته هذا العام، إذ سيكون بطل WWE السابق الذي انتقل من حلبات المصارعة الحرة إلى نجومية هوليوود، جون سينا، بانتظار زوار الفعالية على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال 12 و13 سبتمبر المقبل.

وينضم سينا إلى كوكبة من النجوم المشاركين في المعرض، الذي يشكل منصة تجمع عشاق الثقافة الشعبية وصناعها للاحتفاء بشغفهم المشترك، بدءاً من الجلسات الحوارية مع النجوم وعروض الكوسبلاي، وصولاً إلى مناطق الألعاب واكتشافات عوالم القصص المصورة.