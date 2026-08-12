1500 مشاركة من 38 دولة في «أمير الشعراء»

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في الموسم الـ12 من برنامج «أمير الشعراء»، مشيرة إلى تجاوز عدد المشاركات، التي تقدم شعراؤها للمنافسة في هذا الموسم، أكثر 1500 لشعراء وشاعرات من 38 دولة.

ومع انتهاء فترة التسجيل، تدخل مسابقة «أمير الشعراء» في الموسم الجديد مرحلتها الثانية التي تتولى فيها لجنة التحكيم تقييم المشاركات، لاختيار قائمة طويلة من الشعراء، تضم 150 شاعراً تستضيفهم أبوظبي لمقابلة لجنة التحكيم وإلقاء قصائدهم أمامها، إذ تنتقل المنافسة من النص المكتوب إلى الحضور الشخصي للشاعر، بما يمتلكه من موهبة إلقاء وثقافة وحضور وقدرة على مواصلة الطريق نحو المراحل التالية من البرنامج، لينتقل بعدها 40 شاعراً تختارهم اللجنة إلى المرحلة الثانية من المقابلات التي يخوضون فيها تنافساً بمعايير مختلفة لاختيار الشعراء المتأهلين إلى مرحلة التنافس من المسابقة، في قائمة نهائية يبلغ عدد الشعراء فيها 10 شعراء، يتنافسون في ما بينهم للحصول على لقب إمارة الشعر للموسم الجديد.

وتعد المقابلات المباشرة التي سيعلن عن موعدها عقب استكمال الفرز واعتماد قائمة المرشحين، من المحطات المهمة في مسيرة البرنامج، إذ تتجاوز كونها اختباراً أمام لجنة التحكيم، لتشكل ملتقى شعرياً يجمع، على مدى أيام، عشرات المبدعين القادمين من دول ومدارس شعرية مختلفة، ويتيح هذا اللقاء للمشاركين فرصة للتعارف والحوار والاطلاع عن قرب على تجارب متنوعة، وتبادل الرؤى والخبرات حول القصيدة العربية وتحولاتها، بما يجعل أيام المقابلات مشهداً شعرياً مصغراً يسبق انطلاق المنافسات على المسرح.