جبل إتنا يواصل إطلاق سحب الرماد وتقطع السبل بآلاف السائحين في إيطاليا

تقطعت السبل بآلاف المصطافين في جزيرة صقلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بينما واصل جبل إتنا إطلاق سحب من الرماد بعد ثورانه الأسبوع الماضي.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من الطائرات من الإقلاع والهبوط في أكبر مطار بالجزيرة في كاتانيا جنوب جبل إتنا مباشرة. وتمكنت طائرة واحدة فقط من الإقلاع في رحلة داخلية صباح اليوم.

وتم تعليق جميع عمليات الطيران في مطار كاتانيا حتى الساعة 1100 من صباح غد الأربعاء. واضطرت السلطات إلى تحويل وجهة أو إلغاء أكثر من 200 رحلة.

ويواصل البركان الأكثر نشاطا في أوروبا، قذف كميات كبيرة من الرماد وقطع الصخور المتوهجة منذ يوم الجمعة الماضية.

وبحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلوم البراكين، تتدفق كميات الحمم البركانية الكثيفة من فوهتين على ارتفاع 2360 مترا و2750 مترا.

وخلال الليل، تشكلت فوهة جديدة على ارتفاع نحو 1900 مترا.

يذكر أن جبل "إتنا"، الذي يزيد ارتفاعه عن 3300 متر، عادة ما يثور بانتظام ويخضع لمراقبة مستمرة.

وتم تعليق الحركة الجوية الآن لليوم الخامس على التوالي في ذروة موسم العطلات مع اتخاذ سلطات الطيران لقرارات بشأن حركة الطيران في إشعار قصير. ويخضع مطار كاتانيا حالياً لأعلى مستوى تحذير باللون الأحمر.

يحاول الركاب التحول إلى مطار باليرمو. ويتأثر حاليا ما يقدر بنحو 30 ألف شخص. واضطر العديد من السياح في صقلية إلى تمديد إقامتهم، مع حجز أماكن الإقامة في الجزيرة بالكامل. بينما اضطر البعض إلى النوم في المطار.