أول دولة أوروبية.. بريطانيا تجيز دواء «أورفورغليبرون» لإنقاص الوزن

أعلنت الحكومة البريطانية عن موافقة هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة على استخدام دواء "أورفورغليبرون" لإنقاص الوزن وعلاج السكري من النوع الثاني، المصنّع من قِبَل شركة "إيلاي ليلي" الأميركية، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تُجيز هذه الحبوب.

وقال المدير التنفيذي لشؤون إتاحة الأدوية في هيئة تنظيم الأدوية البريطانية، جوليان بيتش، في بيان، إن هذا القرار جاء بعد "تقييم دقيق أثبت سلامة وجودة الدواء وفعاليته العالية".

ورغم الموافقة، إلا أن الدواء التابع لفئة محفزات مستقبلات "جي إل بي 1"، الذي يؤخذ مرة واحدة يومياً على شكل حبوب بدل للحقن، لن يكون متاحاً بشكل فوري عبر نظام الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الذي يحدد سقفاً لتكلفة الأدوية الموصوفة للمرضى.

يُشار إلى أنه في إبريل الماضي، أجازت الولايات المتحدة الدواء نفسه تحت الاسم التجاري "فاوندايو".